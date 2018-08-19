Удивительное видео: серфер встретился с китами

В интернете набирает популярности удивительный видеоролик с "общительными" китами: видео снял и выложил на YouTube серфер из Калифорнии.

Один из серферов рассказал, как во время катания на доске вода возле него потемнела, и сразу несколько китов окружили его доску.

К счастью, морские животные были крайне миролюбивыми, и серфер наслаждался такой неожиданной встречей.