Удивительное видео: серфер встретился с китами

Один из серферов рассказал, как во время катания на доске вода возле него потемнела, и сразу несколько китов окружили его доску.
К счастью, морские животные были крайне миролюбивыми, и серфер наслаждался такой неожиданной встречей.
В интернете набирает популярности удивительный видеоролик с "общительными" китами: видео снял и выложил на YouTube серфер из Калифорнии.
Один из серферов рассказал, как во время катания на доске вода возле него потемнела, и сразу несколько китов окружили его доску.
К счастью, морские животные были крайне миролюбивыми, и серфер наслаждался такой неожиданной встречей.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, пилот смог выбрать момент, когда на дороге освободилось достаточно места для посадки.
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