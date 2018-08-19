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Видео, как Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии - полная версия

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Свадьба состоялась в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße в маленьком городке Гамлице на юго-востоке страны: смотрите на видео, что происходило на церемонии.

Президент РФ Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. 

Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
© Sputnik / Алексей Дружинин
"Очень добрая" поездка: как Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии

Это был частный визит главы России на бракосочетание, которое состоялось в маленьком городке Гамлице на юго-востоке страны. Поздравление Путина на немецком языке, которое он сдабривал шутками, гости то и дело прерывали аплодисментами и смехом. Президент России поднял бокалы "за благополучие и счастливую жизнь" семьи.

Путин подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Еще одним из подарков стало выступление Кубанского казачьего хора. Российский президент пробыл на свадьбе всего один час. Перед тем, как покинуть новобрачных, Путин расписался на их свадебном автомобиле. Сразу после торжества он отправился в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель.

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Теги:
видео, свадьба, Путин, Австрия, Политика
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