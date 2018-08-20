Лев попытался добраться до мальчика через стекло в зоопарке - видео

Непонятно, что он хотел: поиграть или полакомиться?
Впрочем, смотрите сами на видео!
Этот милый малыш ни о чем не подозревает. Но уже в следующую секунду за его спиной – настоящий лев. Хорошо, что зверь за стеклом!
Непонятно, что он хотел: поиграть или полакомиться?
Впрочем, смотрите сами на видео!
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