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В Турции обстреляли посольство США: видео с места происшествия

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По посольству США неизвестные произвели четыре или пять выстрелов из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка.

Пули неизвестного попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию. Пострадавших, к счастью, нет.

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На место происшествия прибыли наряды полиции, отмечает РИА Новости.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями.

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Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты на общую сумму в 533 миллиона долларов.

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Теги:
посольство, нападение, видео, Турция, Общество
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