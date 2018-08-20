В Турции обстреляли посольство США: видео с места происшествия

По посольству США неизвестные произвели четыре или пять выстрелов из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка.

Пули неизвестного попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию. Пострадавших, к счастью, нет.

В Анкаре — стрельба у посольства США: видео>>>

На место происшествия прибыли наряды полиции, отмечает РИА Новости.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями.

Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты на общую сумму в 533 миллиона долларов.