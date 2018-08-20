Министр экономики Кирилл Габурич в гостях у Sputnik

Эксклюзивное интервью министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурич радиостудии Sputnik Молдова.
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В полуфинале соревнований по борьбе на Азиатских играх Айсулуу Тыныбекова победила Сакши Малик из Индии, которой два года назад уступила бронзу на Олимпиаде.
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Литва и Латвия ведут переговоры об оказании услуг скорой помощи в приграничных районах двух стран.
В парламенте Литвы предложили провести военный парад в честь 100-летия восстановления армии.
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