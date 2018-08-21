Это невероятно: мужественная ворона хочет остановить драку между котами

На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите на видео, что из этого получилось.
Смотрите на видео, как мужественная ворона пытается остановить драку между двумя котами.
На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите на видео, что из этого получилось.
Эксклюзивное интервью министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурич радиостудии Sputnik Молдова.
Крокодил не успел ничего противопоставить сопернику - смотрите на видео, что произошло.
По посольству США неизвестные произвели четыре или пять выстрелов из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка.
Две девушки опрометчиво связались с самым умным животным из всех беспозвоночных, и они явно запомнят этот случай надолго. Смотрите на видео, что же произошло.
Чиновники столичной примэрии (мэрии) обошли мосты Кишинева и рассказали в каком состоянии они находятся.
О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.
Будет ли правительство заключать новый договор с "Газпромом" в ожидании строительства газопровода из Румынии - в рамках интервью на радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Литва и Латвия ведут переговоры об оказании услуг скорой помощи в приграничных районах двух стран.
В парламенте Литвы предложили провести военный парад в честь 100-летия восстановления армии.
Протестное мероприятие в День восстановления независимости Эстонской Республики собрало тысячи людей, приехавших на сотнях автомобилей.
Накануне Яблочного Спаса в Гродненской области Беларуси зацвели яблони – специалисты дали объяснение необычному явлению.
Девелоперская компания из Грузии планирует в течение года открыть 12 новых представительств в городах России.
Абхазские курсанты, поступившие в российские военные вузы, приняли присягу в парке у Мемориала Славы в Сухуме.
Управление Россельхознадзора по Дагестану приняло решение вернуть несколько партий овощей и фруктов из Азербайджана.
Никол Пашинян в свое время выступил против конституционной реформы Сержа Саргсяна. Сегодня он повторяет действия предшественника, считает эксперт.
Запуск оплаты проезда с помощью SMS и мобильного приложения в автобусах Астаны одобрили столичные власти.
В полуфинале соревнований по борьбе на Азиатских играх Айсулуу Тыныбекова победила Сакши Малик из Индии, которой два года назад уступила бронзу на Олимпиаде.
В Худжанде детям из малоимущих семей подарили школьную форму и необходимые письменные принадлежности.
Роботы-полицейские из России могут поступить на службу в Узбекистан – машины будут патрулировать местность 24 часа в сутки.
Заслуженный артист Южной Осетии, участник легендарного ансамбля "Бонварнон" Георгий Гучмазов рассказал Sputnik о фестивале "Iron Rock".
Литва и Латвия ведут переговоры об оказании услуг скорой помощи в приграничных районах двух стран.
В парламенте Литвы предложили провести военный парад в честь 100-летия восстановления армии.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik