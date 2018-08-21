Поразительное видео: вороны убирают парки во Франции

В Парке Пюи-дю-Фу воронов обучили собирать окурки и мусор: смотрите на видео, как птицы подключились к чистоте.

Вороны – борцы с мусором. Невероятно, но это факт. Птицы могут помочь людям в этом процессе — например, шесть воронов были успешно обучены собирать мусор в парке, расположенном в западной части Франции. Вороны собирают любой вид мелких отходов, но больше всего их привлекают окурки.

В Парке Пюи-дю-Фу воронов обучили собирать окурки и мусор. Когда вороны роняют в коробку кусок мусора или окурок, они получают в награду небольшой кусочек пищи.

Исследования, результаты которых опубликованы в журнале Current Biology, предоставляют множество доказательств того, что птицы легко запоминают внешность и голоса отдельных людей, а также хорошо помнят предыдущий опыт общения с ними. Ранее ученые уже знали о том, что вороны хорошо запоминают лица, а новые исследования еще раз это подтвердили.

Теперь же ученые доказали, что вороны могут помогать и в очистке планеты от мусора.

Puy du Fou — это исторический тематический парк, расположенный в Западной Франции. Он очень популярен среди туристов — ежегодно парк посещают более 2 миллионов человек. Это делает его вторым по популярности тематическим парком в стране (на первом месте находится парижский Диснейленд).