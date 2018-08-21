Это невероятно: отец и сын проехали сквозь пламя горящего леса

Шокирующее видео, которое никого не оставит равнодушным: отец и сын проехали сквозь пламя горящего леса - смотрите, как это было.

Житель Массачусетса вместе с пожилым отцом едва избежал гибели в страшном пожаре в Национальном парке Глейшер в США. Мужчины путешествовали по стране и разбили лагерь в Глейшере, а уже на следующий день оказались в огненной ловушке. Свой побег из горящего леса они сняли на видео, от которого мурашки идут по коже.

В Америке в штате Монтана больше недели бушует сильнейший пожар Хоув, который начался из-за удара молнии в Национальном парке Глейшер. Огонь уничтожил уже почти 3 тысячи гектаров земли и продолжает распространяться.