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Невероятное изобретение-мечта: картошку больше не надо собирать руками

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© video: FB / ТОК

Легко и без усилий - такой девиз у этого изобретателя, придумавшего необычный аппарат - смотрите на видео.

Никто не будет спорить, что выкапывать и собирать картошку – тяжкое дело, которое раздражает многих людей. Но Юрий Лесков из Читы может помочь получить от этого процесса удовольствие, пишет Sputnik Грузия.

Мужчина из подручных средств и разного ненужного хлама создал супер-картофелекопалку. Его основой стал мотокультиватор. На кадрах видно, как действует его изобретение: аппарат работает на моторе, который ведет механизм вперед, а лопасти вскапывают землю, поднимая наверх клубни картофеля.

Но на достигнутом мужчина решил не останавливаться. Если копать картошку можно автоматически, то почему бы ее не собирать так же? Тогда Юрий изготовил прицеп из большой длинной сетки, в которую автоматически собирается весь урожай. После этого остается только сложить картошку в ведра.

Это не единственный механизм, который мужчина создал ради облегчения труда. Юрий ведет свой канал на Youtube и постоянно пополняет его роликами с новыми изобретениями из подручных материалов, которые люди почти никогда не используют.

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