На видео попал "Бог", идущий по облакам

Увиденное повергло все (и присутствующих, и пользователей соцсетей) в настоящий шок.
В комментариях в видео несложно проследить крики: "Это — знак свыше!". Некоторые подписчики видеоблогера и вовсе заявляют, что на кадрах появился не сам Всевышний, а ангел.
Во время ведения прямой трансляции в соцсетях шторма, произошедшего в Алабаме (США), удалось заснять на видео кадры, которые сначала возбуждают неверие, а затем искренне поражают: на камеру запечатлели человеческий силуэт, который шествовал по небу.
Среди хмурого и черного штормового неба появился яркий просвет, в котором спустя несколько секунд началось необычное движение.
"Посмотрите на светлое пятно в небе, посмотрите прямо на этот просвет. Это тот, у кого есть сила", – говорит о время трансляции автор видеосъемки.
В мгновение ока в светлом просвете среди туч появился отчетливый человеческий силуэт, который "дошел" до края просвета и исчез.