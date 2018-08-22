Инопланетяне есть: жуткое существо терроризирует Азию – видео

Завораживающее видео, на котором видно мотылька с большими отростками, покрытыми волосками, просмотрело в общей сложности более 40 миллионов пользователей сети: в чем секрет?

На самом деле это обычная бабочка-медведица. А мохнатые щупальца — органы осязания. Насекомое ими дышит. А еще оно выделяет в огромных количествах фермоны для привлечения самок.

Бабочки Медведицы (Arctiidae) — семейство многочисленное; во всем мире известно около 8 тысяч их видов, что почти в полтора раза превышает количество видов всех современных млекопитающих.

Распространены они по всему миру.

Своим названием семейство обязано гусеницам, тела которых покрыты длинными темно-коричневыми волосками так густо, что они кажутся одетыми в медвежью шкуру. У большинства гусениц этих бабочек волоски, собранные в пучки-кисточки, сидят на особых выступах-бородавках. Такой "шерстяной покров" защищает гусениц медведиц от врагов. Гусеницы ведут относительно скрытный образ жизни, питаются преимущественно травами, а у медведиц-лишайниц перешли к питанию мхами или лишайниками, растущими на стволах деревьев.