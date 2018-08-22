Огромное горе: погибшего в Генуе гражданина Молдовы доставили домой

Тело погибшего при обрушении моста в Генуе гражданина Молдовы в среду привезли на Родину – горе и слезы семьи.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи виадука.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эхо трагедии в Генуе: кишиневские мосты трещат по швам, но все молчат

Cреди погибших — 44-летний гражданин Молдовы Анатолий Мэлай родом из села Тараклия Каушанского района. Мужчина работал дальнобойщиком на французскую компанию. Через злополучный мост он за рулем своей фуры направлялся во Францию. Семья Анатолия узнала о трагическом известии утром 15 августа. У погибшего остались вдова с тремя детьми.

По требованию премьера Павла Филипа, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД РМ организовал транспортировку тела погибшего на Родину. Семья жертвы трагедии поблагодарила сотрудников ГИЧС и властей за оказанную помощь.

При обрушении моста в Генуе пострадал и другой гражданин Молдовы. Речь идет о 34-летнем Евгении Бабине, получившем многочисленные травмы и доставленном в местную больницу.