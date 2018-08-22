"Тачка на прокачку" в Молдове: такому трактору позавидует даже Лукашенко

Один из жителей Молдовы решил, что трактор, на котором он работает, должен отличаться от остальных и доставлять удовольствие тому, кто находится за рулем - смотрите на видео, что умелец сделал с транспортным средством.

Трактор модели "BELARUS-82.1" предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте. Но после некоторых изменений, придуманных и реализованных нашим соотечественником, трактор выглядит совсем не так, как после сборки на минском заводе.

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Умелец установил в верхней части кабины аудио-систему, украсил салон различными элементами декора и светодиодными лентами, установил дополнительные боковые зеркала, освещение и противотуманные фары, сделал размещенные над колесами крылья длиннее, вмонтировал противоударную защиту "бампера", установил сигнализацию при открытии двери и модифицированную решетку радиатора. Кстати, многие элементы он позаимствовал у "Волги".

А еще мужчина сделал подсветку ступеней, а на дверях салона его транспортного средства теперь красуется лев.

Кажется, что таким изменениям могут позавидовать даже в Белоруссии.