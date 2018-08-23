Смертельную схватку кобры и варана турист заснял на видео

Туристка, посетившая национальный парк Крюгера в ЮАР, сняла на видео нападение кобры на варана.
Проезжавший мимо автомобиль спугнул змею, а ящерица осталась неподвижно лежать на дороге.
На ролике запечатлено, как змея кусает ящерицу, однако та продолжает идти, волоча кобру за собой, впрочем, смотрите видео сами.
Туристка, посетившая национальный парк Крюгера в ЮАР, сняла на видео нападение кобры на варана.
Проезжавший мимо автомобиль спугнул змею, а ящерица осталась неподвижно лежать на дороге.
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