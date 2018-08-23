Энергичная бабуля заставила танцевать молодежь на улице — Видео

Пользователь под ником Danigo78RUS разместила в YouTube это видео, от которого вам наверняка захочется пуститься в пляс, сказав: "Какие наши годы!"
Идешь, бывало, по Тбилиси, и вдруг на наших глазах разворачивается настоящий танцевальный флешмоб: смотрим видео.
Пользователь под ником Danigo78RUS разместила в YouTube это видео, от которого вам наверняка захочется пуститься в пляс, сказав: "Какие наши годы!"
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