Смешное видео: девушки поймали на удочку осьминога, но пожалели об этом

Две девушки опрометчиво связались с самым умным животным из всех беспозвоночных, и они явно запомнят этот случай надолго. Смотрите на видео, что же произошло.

Две подруги из Австралии отправились на рыбалку в морской залив. На видео видно, как одна девушка сидит с удочкой и держит ее, а другая стоит справа и снимает все на камеру.

С самого начала ролика они радостно кричат, потому что поймали нечто большое. Чем выше они поднимают свой улов, тем громче крики, ведь трофей уже близко, отмечает Sputnik Грузия.

Когда он уже на поверхности, в воде появляются черные пятна, и становится видно, что это осьминог. И вот девушки достают его из воды, поднимают на борт и… Когда оператор разворачивает камеру в свою сторону, становится ясно, что произошло – осьминог в последний момент совершил выброс своих чернил прямо в лицо своему обидчику.

В минуту опасности головоногий моллюск выбрасывает из воронки струю черной жидкости, образующей в воде темное, плотное облако, которое размерами и очертаниями напоминает самого моллюска. Стрельнув чернилам; животное бледнеет. Как правило, нападающий бросается на это облако, а сам хозяин стремительно исчезает. Иногда головоногие выделяют более жидкие чернила; быстро расползаясь по воде он создает дымовую завесу. К тому же выстреливаемое вещество может на время отбить у хищника обоняние.

Защитная жидкость большинства кальмаров иссиня-черная, у осьминогов она черная, у каракатиц — коричневая. Чернила каракатиц в старину использовались для письма.

Выбрасывать чернила осьминоги могут несколько раз. Если присмотреться, то на кадрах видно, как еще в воде он совершает несколько выстрелов, прежде чем окажется в руках девушек.