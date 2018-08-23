Еженедельный брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Крошечный лобстер дал отпор пингвину, который больше него почти в 13 раз. По мнению пользователей сети, это напоминает битву библейского Давида с великаном Голиафом.
Две девушки опрометчиво связались с самым умным животным из всех беспозвоночных, и они явно запомнят этот случай надолго. Смотрите на видео, что же произошло.
На ролике запечатлено, как змея кусает ящерицу, однако та продолжает идти, волоча кобру за собой, впрочем, смотрите видео сами.
Идешь, бывало, по Тбилиси, и вдруг на наших глазах разворачивается настоящий танцевальный флешмоб: смотрим видео.
Глава молдавского Минздрава посетила с инспекцией Чадыр-Лунгу и проверила ход вакцинации детей от кори: чиновник рассказала о том, какие меры предпринимаются на местах.
На ближнесрочной молдо-российской повестке дня - множество резонансных мероприятий, о которых говорили Игорь Додон и Олег Васнецов.
Почувствуют ли в Молдове санкционные войны Соединенных Штатов и России – читайте в материале Sputnik.
Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.
Посол России в Эстонии Александр Петров прокомментировал намерение представителей эстонского руководства истребовать с Москвы компенсацию за "советскую оккупацию".
Из-за несанкционированных работ по прокладке труб без электроэнергии остались сорок населенных пунктов в Брестской области Беларуси.
В порт Батуми прибыл 85-летний итальянский корабль Palinuro – во время его стоянки жители и гости города смогут подняться на борт парусника.
Программа по реализации закона "О государственном языке Республики Абхазия" вступит в силу в 2019 году.
Ослабление российского рубля, а также девальвация турецкой лиры и иранского риала могут привести к увеличению импорта из этих стран в Азербайджан.
Группировка "Сасна црер", захватившая летом 2016 полк полиции в Ереване, самоликвидируется, а ее члены сформируют одноименную партию.
Пилотный проект по переходу классов с русским языком обучения на казахский внедрят в Астане.
Космонавт Олег Артемьев показал жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль — с борта Международной космической станции.
Российские военные 201-й военной базы отразили "атаку боевиков" на учениях в Таджикистане.
Красноярская таможня возбудила три уголовных дела по факту контрабанды леса на сумму около 22 миллионов рублей в Узбекистан.
Российский советник в Южной Осетии рассказал Sputnik, почему в республику стоит вкладывать средства.
Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.
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