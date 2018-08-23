Малыш против гиганта — неравная схватка лобстера и пингвина попала на видео

Крошечный лобстер дал отпор пингвину, который больше него почти в 13 раз. По мнению пользователей сети, это напоминает битву библейского Давида с великаном Голиафом.

Этот жаркий бой был случайно снят во время подводных съемок у побережья Фолклендских островов. Ученые-орнитологи спокойно работали, когда вдруг в кадр попала схватка субантарктического пингвина с лобстером.

Несмотря на то, что пингвин был во много раз больше лобстера, тот храбро отбивался клешнями и какое-то время схватка даже выглядела равной. Весовые категории тут явно не совпадали — длина лобстера всего семь сантиметров, в то время как пингвин достигал по меньшей мере 90 сантиметров роста.

Съемки провели сотрудники Университета Нельсона Манделы из ЮАР. Заметив 38 субантарктических пингвинов, они решили подобраться к ним поближе, чтобы изучить поведение этих птиц.