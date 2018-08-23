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В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

В главной авиагавани Молдовы модернизация идет полным ходом – все в интересах пассажиров от мала до велика.

Более, чем на 800 квадратных метров расширилась зона ожидания и отправления Кишиневского международного аэропорта. Таким образом, площадь терминала отправления превысила 2000 квадратных метров. 

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Оказалось, что в этом случае приведенные здесь цифры — не просто статистические данные, рассказал корреспонденту Sputnik Петр Жардан, генеральный директор компании Avia Invest, администрирующей Кишиневский аэропорт. Дело в том, что зал ожидания — это место, где проводят много времени в ожидании вылета пассажиры всех возрастов — взрослые, дети, пожилые люди. Все они из разных стран, во многих из который привыкли к изысканному сервису. Да и жителей Молдовы захотелось порадовать интересными и полезными новшествами.

Теперь на втором этаже терминала размещена современная детская игровая площадка с горками, развивающими играми, два телеэкрана 3-D формата и даже робот-щенок по кличке Ави. Это настоящий интерактивный друг детей, запрограммированный на постоянное освоение новых навыков, выполнение команд и даже обучение малышей.

В комнате матери и ребенка теперь есть зона для кормления детей, где мамы с малышами могут уединиться. Здесь оборудованы мини-кухня для приготовления детской пищи, специальная ванная комната для малышей и их родителей.

В мягких креслах пассажиры смогут почитать или просто отдохнуть перед перелетом. Электронное приложение Bookmate располагает 850 тысячами книг разных жанров на 12 языках мира.

"Кроме того, теперь действует специальный контроль безопасности транзитных пассажиров, а транзитный коридор расширен, что позволит создавать два потока людей и не допустить образования очередей на контрольных пунктах", — подчеркнул Жардан.

По его словам, установлен эскалатор и спецлифт для мам с детскими колясками и пассажиров с тяжелым багажом. Полностью заменена вентиляция и улучшена система кондиционирования воздуха.

"Также мы открыли в аэропорту новые ресторан и кафе, где продаем мороженное собственного производства. Это, думаю, не предел, у нас еще будет чем вас удивить", — заключил Жардан.

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