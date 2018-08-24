Смешное видео: как "любительницы гламура" взорвали интернет

Смешное видео уже облетело сеть. Крысы-любительницы лёгкого чтива устроились на диване и читают модные журналы.
Это видео надо видеть!
Когда так устал, что все вокруг называют "серой мышью", просто посмотри на это видео: очень смешной ролик.
Смешное видео уже облетело сеть. Крысы-любительницы лёгкого чтива устроились на диване и читают модные журналы.
Это видео надо видеть!
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