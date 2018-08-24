Смешное видео: как "любительницы гламура" взорвали интернет

Обозреватель Sputnik разбирался, зачем правая оппозиция во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду, хочет установить в центре города палатки, будут ли они мешать кишиневцам, и есть ли в этой затее хоть какой-нибудь смысл.

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