Видео: вор хотел разбить кирпичом витрину, но попал в голову сообщнику

Улетное видео: в Лондоне попытка трех грабителей попасть в здание закончилась эпической неудачей, над которой смеется весь Интернет.

Забавный случай засняла камера наружного видеонаблюдения. На видео видно, как три человека подъезжают к зданию на мотоцикле. Оглядываясь по сторонам, двое слезают с транспорта с кирпичами в руках.

Один из них подходит к витрине вплотную, чтобы ударить по стеклу с близкого расстояния, а второй решает кинуть кирпич издалека.

В итоге он остается цел, но зато его сообщник – вряд ли. Кирпич прилетает прямо в его голову, и он без сознания падает на землю. Горе-вор пытается привести его в чувство, а в это время на шум выходит охранник.

Грабителям ничего не остается, кроме как покинуть место неудавшегося преступления и оставить своего друга валяться на земле.