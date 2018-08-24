Видео: полицейские остановили на дороге Бэтмена

Бэтмобиль был остановлен полицейскими на дороге в Северном Онтарио (Канада). На записи видно, как из авто навстречу представителям правопорядка невозмутимо выпрыгнул мужчина в костюме супергероя. О чем шла речь между ними — неизвестно, однако мужчина достаточно быстро вернулся в свою машину.

Очевидцы выложили ролик на видеохостинге YouTube. Он разошелся в соцсетях, и дал ответы на вопрос, кто же был этот человек.

Как выяснилось, в роли супергероя на бэтмобиле вот уже 20 лет выступает местный житель Стивен Лоуренс. За это время он неоднократно замечал, что водители отвлекаются на него и пытаются сделать фото. В этот раз на него "клюнули" полицейские, которые также захотели сделать селфи с супергероем.

Машина супергероя изготовлена на базе полицейского Chevrolet Caprice, и похожа на бэтмобиль из фильма 1989 года. При этом автомобиль полностью соответствует требованиям безопасности, застрахован и имеет номерные знаки.