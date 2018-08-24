Забавное видео, покорившее Сеть: собака играет на пианино и поет

Эти забавные видео-кадры набрали более 12 миллионов просмотров всего за неделю и покорили пользователей социальных сетей.

На этом видео, снятом владельцем магазина музыкальных инструментов, собака стоит на задних лапах и передними играет на пианино!

Но и это еще не все: она не только нажимает лапами на клавиши, но и поет.

Несмотря на то, что собака явно не заканчивала музыкальную школу, выходит у нее все довольно неплохо. И слушать ее творение довольно приятно.

Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и вирусных видео в Сети. Своими действиями, реакциями и курьезами, они завоевывают сердца миллионов людей.