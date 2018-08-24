Киски из России покорили всех в США – завораживающее видео

Марина и ее мама Светлана выступают на шоу талантов в США уже с третьим представлением. Их первые выходы на сцену буквально шокировали и сидящую в зале аудиторию, и судей, которые отметили, что никогда не видели ничего подобного.

И, действительно, дрессированных собак видели все, но разве можно заставить делать трюки упрямых и самовлюбленных кошек? И мама с дочкой доказывают – можно. Их пушистые друзья ходят по ним, перепрыгивают через друг друга и бегают на двух лапах!

Актер и комик Хоуи Мэндел и певица Мелани Браун отметили, что трюки действительно потрясающие, и еще раз подчеркнули, что до них никто ничего подобного не показывал. Однако, по их мнению, это выступление было похожим на два других, и они не увидели "никакого улучшения уровня трюков и нового этапа в представлениях".

С ними не согласилась немецкая супермодель и актриса Хайди Клум. Она заявила, что вся их проделанная работа – целиком новый этап и подъем уровня, потому что "коты обычно не делают вообще ничего".

Самое интересное, что и у мамы, и у дочери аллергия на этих пушистых зверей. Тем не менее, они безумно любят кошек и не собираются прекращать выступать с ними.