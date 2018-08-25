Рецепт салата, который любят все – смотрите на видео

Рецепт салата под названием "Тбилиси" просят все, кто его попробует: это блюдо ни за что не останется без внимания, говорится в описании к ролику - смотрите на видео рецепт этого салата.

Салат легкий и сытный одновременно. Благодаря своим ингредиентам он к тому же получается ярким, свежим и ароматным, что выделяет его среди других блюд на столе, сказано в описании к видеорецепту.

Ингредиенты:

Говядина (отварная) – 250 г

Красная консервированная фасоль – 1 банка

Лук красный – 1 шт.

Сладкий красный перец – 1 шт.

Острый перец– 0,5 шт.

Чеснок – 2 зубца

Орехи грецкие – 50 г

Хмели-сунели — 0,5 ч. л.

Масло оливковое – 30 мл

Уксус яблочный 6% (или виноградный) — 1 ст. л.

Кинза, черный молотый перец и соль – по вкусу

Лук предварительно нужно замариновать. Для этого понадобится разбавить 1 ст. л. уксуса в 100 мл кипяченной воды и поместить в полученную жидкость лук. Мариновать его нужно 7-10 минут.