Рецепт салата, который любят все – смотрите на видео

Салат легкий и сытный одновременно. Благодаря своим ингредиентам он к тому же получается ярким, свежим и ароматным, что выделяет его среди других блюд на столе, сказано в описании к видеорецепту.
Ингредиенты:
- Говядина (отварная) – 250 г
- Красная консервированная фасоль – 1 банка
- Лук красный – 1 шт.
- Сладкий красный перец – 1 шт.
- Острый перец– 0,5 шт.
- Чеснок – 2 зубца
- Орехи грецкие – 50 г
- Хмели-сунели — 0,5 ч. л.
- Масло оливковое – 30 мл
- Уксус яблочный 6% (или виноградный) — 1 ст. л.
- Кинза, черный молотый перец и соль – по вкусу
Лук предварительно нужно замариновать. Для этого понадобится разбавить 1 ст. л. уксуса в 100 мл кипяченной воды и поместить в полученную жидкость лук. Мариновать его нужно 7-10 минут.