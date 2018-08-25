Видео: качок выпендривается перед скрытой камерой

Как говорила Фаина Раневская: "Красота — страшная сила!" Вряд ли этот качок на видео слышал о Раневской, поэтому красота для него ассоциируется в первую очередь с силой. А когда сила есть, то, как известно…
Для чего камеры в супермаркетах? Естественно, для того, чтобы срабатывал условный рефлекс "крутизны".
Как говорила Фаина Раневская: "Красота — страшная сила!" Вряд ли этот качок на видео слышал о Раневской, поэтому красота для него ассоциируется в первую очередь с силой. А когда сила есть, то, как известно…
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