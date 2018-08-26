Купание поневоле: кит внезапно окатил водой туристов

Туристы, наблюдавшие за жизнью горбатых китов возле поселения Густавус, получили больше, чем ожидалось – буквально в нескольких метрах от них из воды выпрыгнул один из млекопитающих, который запросто мог опрокинуть лодку.

Пассажирское судно с туристами находилось в море у побережья Аляски. Они наблюдали за млекопитающим, которое плавало неподалеку, когда внезапно появился еще один кит. Он выпрыгнул из воды возле лодки, перевернулся в воздухе и окатил людей волной. Длина горбатого кита составила примерно 13 метров.

Один из очевидцев выложил запись на канале YouTube. В комментариях к видео отмечается, что всем, кто был в лодке, повезло, что они всего лишь вымокли, поскольку огромное млекопитающее могло опрокинуть лодку или же сильно повредить ее.