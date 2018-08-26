Невиданная жестокость: атака кобры на варана попала на видео

В одном из национальных природных парков в Южно-Африканской Республике туристка стала свидетельницей нападения кобры на варана. Видеозапись атаки и ее итога выложена на канале Kruger Sightings в YouTube.
Змея напала на крупную ящерицу, но удержать добычу оказалось не так-то просто.
В одном из национальных природных парков в Южно-Африканской Республике туристка стала свидетельницей нападения кобры на варана. Видеозапись атаки и ее итога выложена на канале Kruger Sightings в YouTube.
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