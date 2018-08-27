Удивительное видео: ученые создали секс-робота, ведущего светские беседы

На 114 мужчин в Китае приходится 100 женщин, и в качестве своеобразного "решения" этой проблемы местные производители секс-кукол представили необычных многофункциональных роботов.
Как утверждается, такого рода "помощница" способна, в том числе, общаться с хозяином и справляться с работой по дому.
На 114 мужчин в Китае приходится 100 женщин, и в качестве своеобразного "решения" этой проблемы местные производители секс-кукол представили необычных многофункциональных роботов.
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