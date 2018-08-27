Жуткое видео: ограбление женщины повергло в шок всех, кто это видел

Деньги или жизнь: такой выбор был у американки, которую попытались ограбить в Техасе - она выбрала деньги: смотрите жуткое видео.

Двое грабителей напали на женщину в американском штате Техас. Видеозапись шокирующих подробностей происшествия выложена на канале Daily Mail в YouTube. Поясняется, что в сумке у женщины имелись наличные деньги в размере 75 тысяч долларов.