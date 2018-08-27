Видео чудесного спасения: мальчик увернулся от бетонной плиты, упавшей со здания

Огромная бетонная глыба упала в нескольких сантиметрах от маленького мальчика, смотрите на видео, как ему удалось спастись.

Этот жуткий инцидент произошел в Китае. У многоэтажного дома обрушилась стена, и бетонные обломки начали падать прямо на людей, находящихся рядом.

На кадрах видно, как мальчик смотрит вверх, хватается за голову и немного колеблется – бежать или нет. Когда он все-таки решает покинуть это место, огромная бетонная плита падает сверху буквально в нескольких сантиметрах от ребенка.

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал – люди вовремя увидели, как начали падать маленькие куски стены, и убежали.

Жилые дома были построены всего пять лет назад. По предварительным данным, теплоизоляционный материал не выдержал перепада температур, из-за чего треснула стена. В скором времени строительная компания начнет реконструкцию здания.