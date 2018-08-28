Ястреб влетел головой в бампер движущейся машины и застрял – видео спасения

Машина двигалась со скоростью 90 км/ч, когда ястреб каким-то образом столкнулся с ней и чудом выжил благодаря тому, что застрял в решетке автомобиля.

На кадрах видно, как забавно ястреб застрял в решетке машины: его голова оказалась внутри таким образом, что он не мог своими лапами ни на что опереться и буквально висел на своей шее.

Автор ролика и владелица машины рассказала, что ехала по дороге со скоростью 90 км/ч, когда в ее автомобиль влетела птица. Сначала она слишком боялась посмотреть, потому что думала, что сбила ястреба насмерть, но все же решилась выйти и увидела это зрелище.

К ней на помощь пришел проезжавший мимо мужчина. На кадрах видно, как он пытается схватить птицу и вытащить ее, но та брыкается и пугает своего спасителя. Тогда мужчина берет ее за крылья, чтобы она не совершал резких движений и с помощью отвертки двигает застрявшую голову птицы в нужном направлении.

И вот ястреб на свободе, но улетать почему-то не хочет. Мужчина посадил его на землю, а тот остался сидеть и смотреть по сторонам, давая разглядеть себя красивого и даже погладить. В конце концов после долгих уговоров он все же улетает.