В Кишиневе пройдет молдавско-российский экономический форум

Пресс-конференция в формате видеомоста Кишинев – Москва, анонсирующая молдавско-российский экономический форум.
Машина двигалась со скоростью 90 км/ч, когда ястреб каким-то образом столкнулся с ней и чудом выжил благодаря тому, что застрял в решетке автомобиля.
Крокодил решил атаковать одного из членов большой семьи выдр, но им это не понравилось, и они решили показать, на что способны - смотрите невероятное видео, как это было.
Деньги или жизнь: такой выбор был у американки, которую попытались ограбить в Техасе - она выбрала деньги: смотрите жуткое видео.
Если руки у повара растут не оттуда, жди беды — смотрите опасное видео.
В пресс-центре Sputnik проходит видео-мост, анонсирующий молдавско-российский экономический форум (МРЭФ-2018), с участием президента республики Игоря Додона.
Российский бизнес хочет расширять производство в Молдове для выхода на рынки ЕС.
В пресс-центре Sputnik проходит видео-мост с участием экспертов из Кишинева и Москвы, анонсирующий молдавско-российский экономический форум (МРЭФ-2018), который состоится в молдавской столице 20-22 сентября.
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