В КЕДЕМе состоялся концерт в честь Дня независимости Молдовы

Традиционный концерт в честь Дня независимости Республики Молдова состоялся в Кишиневе, в Еврейском культурном центре КЕДЕМ.

Центр КЕДЕМ в сотрудничестве с Национальной филармонией имени Сергея Лункевича вот уже который год подряд радует гостей симфоническим концертом, приуроченным ко Дню независимости Республики Молдова.

© Sputnik / Николай Костыркин В КЕДЕМе открылась выставка, посвященная евреям Литвы

Перед зрителями выступил квартет под руководством народного артиста Молдовы, главного дирижера оркестра Национальной филармонии Михаила Агафицэ, который в этот раз предстал в амплуа гитариста. Музыканты исполнили произведения молдавских и мировых композиторов.

Симфонический концерт состоялся в центре КЕДЕМ >>>

Ранее несколько лет подряд в КЕДЕМЕ в честь Дня независимости на сцену выходили молодые дирижеры, выступления которых организовывал известный испанский маэстро Октавиа Каллейя, родом из Кишинева.