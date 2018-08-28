В КЕДЕМе состоялся концерт в честь Дня независимости Молдовы

Центр КЕДЕМ в сотрудничестве с Национальной филармонией имени Сергея Лункевича вот уже который год подряд радует гостей симфоническим концертом, приуроченным ко Дню независимости Республики Молдова.
Перед зрителями выступил квартет под руководством народного артиста Молдовы, главного дирижера оркестра Национальной филармонии Михаила Агафицэ, который в этот раз предстал в амплуа гитариста. Музыканты исполнили произведения молдавских и мировых композиторов.
Симфонический концерт состоялся в центре КЕДЕМ >>>
Ранее несколько лет подряд в КЕДЕМЕ в честь Дня независимости на сцену выходили молодые дирижеры, выступления которых организовывал известный испанский маэстро Октавиа Каллейя, родом из Кишинева.