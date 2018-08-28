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В КЕДЕМе состоялся концерт в честь Дня независимости Молдовы

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Традиционный концерт в честь Дня независимости Республики Молдова состоялся в Кишиневе, в Еврейском культурном центре КЕДЕМ.

Центр КЕДЕМ в сотрудничестве с Национальной филармонией имени Сергея Лункевича вот уже который год подряд радует гостей симфоническим концертом, приуроченным ко Дню независимости Республики Молдова.

В КЕДЕМе открылась выставка, посвященная евреям Литвы
© Sputnik / Николай Костыркин
В КЕДЕМе открылась выставка, посвященная евреям Литвы

Перед зрителями выступил квартет под руководством народного артиста Молдовы, главного дирижера оркестра Национальной филармонии Михаила Агафицэ, который в этот раз предстал в амплуа гитариста. Музыканты исполнили произведения молдавских и мировых композиторов.

Симфонический концерт состоялся в центре КЕДЕМ >>>

Ранее несколько лет подряд в КЕДЕМЕ в честь Дня независимости на сцену выходили молодые дирижеры, выступления которых организовывал известный испанский маэстро Октавиа Каллейя, родом из Кишинева.

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Теги:
концерт, День независимости, Национальная филармония, КЕДЕМ, Молдова, Кишинев
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