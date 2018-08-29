Забавное видео: как животных взвешивают в зоопарке Лондона

Ежегодное взвешивание в зоопарке Лондона проходят все — от могучего тигра до крошечных сурикатов и гигантской западноафриканской улитки. Смотрите на видео кадры этой процедуры.
Одним из способов мониторинга состояния животных в лондонском зоопарке является ежегодное взвешивание: смотрите на видео, как это происходит.
Ежегодное взвешивание в зоопарке Лондона проходят все — от могучего тигра до крошечных сурикатов и гигантской западноафриканской улитки. Смотрите на видео кадры этой процедуры.
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