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Калинин: почему бы не летать в Кишинев вместо Праги?

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Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (19)
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Российские предприниматели готовы инвестировать в Молдову.

В рамках видеомоста Москва-Кишинев, прошедшего в пресс-центре информационного агентства Sputnik в преддверии молдавско-российского экономического форума (МРЭФ-2018), президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин отметил, что Молдова традиционно славится своей культурой, городами, гастрономическим туризмом, доброжелательностью.

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"Безусловно, россияне поедут в Молдову. Почему нет? Ведь лететь всего три часа и вот он, Кишинев, а здесь уже — другой климат и другая кухня", — сказал Калинин.

Также в видеомосте приняли участие президент Республики Молдова Игорь Додон, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (19)

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Теги:
туризм, Опора России, Александр Калинин
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