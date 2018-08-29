Известный плейбой приехал на историческую родину: где гуляет красавчик

Американский миллионер армянского происхождения, звезда покера и социальных сетей Дэн Билзерян привез с собой в Армению одну из своих подружек — Сайлен Медейрос. Где в Ереване гуляли знаменитости?

Главный тусовщик США Дэн Билзерян решил прогуляться по армянской столице. Компанию ему составили две красавицы и младший сын второго президента Армении Роберта Кочаряна — Левон, пишет Sputnik Армения.

Американские селебрити прошлись по Северному проспекту, отобедали в одном из фешенебельных ресторанов. После этого компания отправилась на шопинг в дорогой бутик. Там Билзерян и его пассия стали дурачиться и сфотографировали папарацци, которые окружили магазин.

Ранее сообщалось, что эпатажный миллионер получил армянский паспорт. Билзерян прибыл в Армению утром 27 августа на частном самолете. В аэропорту "Звартноц" его встретили журналисты и поклонники.