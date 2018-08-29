Додон: для устойчивого развития Молдовы нужны инвестиции в 1 млрд ежегодно

По словам главы молдавского государства, прямые инвестиции в экономику страны сегодня ничтожны, и такую ситуацию надо менять.

По словам президента страны Игоря Додона, сегодня прямые иностранные инвестиции в Молдову ничтожны. Сегодня стоит задача изменить ситуацию с инвестициями.

"Если мы хотим создать базу устойчивого развития, нам необходимо привлекать ежегодно около миллиарда долларов иностранных инвестиций", — заявил президент Молдовы Игорь Додон в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Глава государства уточнил, что страна открыта и для западных, и для восточных инвесторов.

"Для нас особенно интересны российские инвесторы. Я считаю, что при правильном подходе мы можем обеспечивать порядка четырехсот миллионов долларов российских инвестиций", — подчеркнул президент.