Такие трюки повторит не каждый акробат: захватывающее шоу

Августовская вспышка кори в детском лагере - вторая волна заболеваемости корью в 2018-м году. Первый эпизод был отмечен в Дрокии в конце мая.

Молдавские садоводы рассказали о своих прогнозах урожая на этот год - такого не было давно: куда аграрии собираются сбыть фрукты, если в ЕС будет изобилие?