Что делать, если вы стали очевидцем ДТП - видео

Ежедневно в авариях погибают тысячи людей, но каждый из нас, став очевидцем ДТП и зная определенные правила, может помочь спасти жизнь.

Это видео опубликовал в социальных сетях молдавский пожарный Дмитрий Польщин. В ролике рассказывается, что делать, если человек стал очевидцем ДТП.

"Посмотрев этот ролик, вы будете знать, как действовать, если вы стали очевидцем ДТП. Ведь тогда шансов на выживание у пострадавших будет гораздо больше. Любите жизнь, соблюдайте правила дорожного движения, и, став очевидцем, вместо видеосъемки на телефон, дайте шанс человеку жить", — написал Дмитрий Польщин.

По его словам, каждый из нас, если захочет, получит шанс сделать самую важную вещь на земле — спасти человеку жизнь…