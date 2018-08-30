Невероятное видео: сова играет с мячом

Смотрите на видео, как умная сова играет с мячом.
Просто посмотрите на сову-затейницу: она играет с мячом - это прелестно и умилительно!
Смотрите на видео, как умная сова играет с мячом.
Прямая трансляция еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ежедневно в авариях погибают тысячи людей, но каждый из нас, став очевидцем ДТП и зная определенные правила, может помочь спасти жизнь.
Вряд ли кто-либо из вас мог себе представить, что простая официантка способна спеть хит легендарной Уитни Хьюстон "I Have Nothing" ничуть не хуже оригинала. Смотрите на видео, как девушка покорила всех посетителей.
В рамках XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" прошло выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка РФ. Смотрите на видео, как это было.
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В трехдневных учениях на полигоне "Цабал" в Абхазии приняли участие около трехсот военнослужащих российской базы, было задействовано более 40 единиц техники.
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Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в течение дня в четверг из-за работ на североосетинском участке ЛЭП.
Участника молодежного чемпионата Европы по шахматам в Риге выгнали за использование мобильного телефона.
Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас заявил, что Литва неизбежно будет покупать электричество с БелАЭС.
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