Видео-кадры испытания новой российской противоракеты

Минобороны опубликовало кадры испытания новой российской противоракеты, не имеющей аналогов в мире.

Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Противоракета успешно поразила условную цель с заданной точностью.

Все характеристики ракеты — скорость, дальность полета и даже внешний вид — засекречены.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, отмечает РИА Новости.