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Видео-кадры испытания новой российской противоракеты

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Минобороны РФ

Минобороны опубликовало кадры испытания новой российской противоракеты, не имеющей аналогов в мире.

Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
CC0 / U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker
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Противоракета успешно поразила условную цель с заданной точностью.

Все характеристики ракеты — скорость, дальность полета и даже внешний вид — засекречены.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, отмечает РИА Новости.

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Теги:
ракеты, испытания, удар, видео, Общество
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