Кобзон: не меня вела аудитория, а я пытался вести ее за собой

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Вместе с ним, по мнению многих деятелей искусства и других сфер, ушла целая эпоха.

В одном из своих интервью Кобзон говорил о том, что старался вести аудиторию за собой.

"Я, видимо, никогда не акцентировал свое творческое внимание на том потреблении, которое мне предлагала аудитория. Не меня вела аудитория за собой, а я пытался ее вести. Для меня всегда ориентирами были мои предшественники — Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Лидия Русланова, с которыми мне посчастливилось работать", — рассказывал Кобзон.

Прощание с певцом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, второго сентября. Артиста похоронят в этот же день на Востряковском кладбище в Москве.