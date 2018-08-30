Уникальное видео последнего выступления Кобзона в Кишиневе

В четверг, 30 августа, после продолжительной болезни скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Новость о кончине великого певца потрясла всех. Это был человек, одаренный удивительным талантом, — помимо уникального голоса он умел донести до зрителя смысл каждого слова в исполняемых им песнях.
Во время своего последнего выступления в Кишиневе на концерте, посвященном Дню Победы, Иосиф Давыдович рассказал о своих поездках в Молдову. Легендарные певец спел молдавскому зрителю отрывок из народной песни на государственном языке Республики Молдова.
Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.
Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.