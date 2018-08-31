Видео: собака решила защитить хозяйку от змеи, но что-то пошло не так

Лучше бы питомец покорно исполнил команду хозяйки не приближаться к змее, потому что потом он пожалел о содеянном - видео.

Собаки начали на улице очень громко лаять, и хозяйка пошла посмотреть, что происходит. Там она увидела змею, но не хотела, чтобы пострадало ни животное, ни ее питомцы.

Из-за этого женщина запаниковала и начала кричать, поэтому собаки решили защитить хозяйку, вместо того, чтобы дать змее уйти.

На видео видно, как по траве ползет змея, а женщина кричит, обращаясь к питомцу: "Нет, Джордж! Нет!". Но Джордж, как настоящий защитник, пошел атаковать обидчика своей любимой хозяйки. В результате он начал рычать на змею, а та – делать рывки в его сторону, пугая укусом.

Но у Джорджа ведь тоже есть зубы, поэтому хорошенько укусить может и он, что и пытается сделать. Женщина же в панике кричит ему несколько раз "нет", однако это не помогает, и на помощь Джорджу приходит второй пес.

И зря. Вместе они нападают на змею, Джордж умудряется схватить ее за хвост и случайно бросает ее прямо в сторону хозяйки. Под громкие крики женщина убегает и на этом видео обрывается.