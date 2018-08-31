Забавное видео: собака с мордой убийцы "родила" новый мем

"Гремлин", "собака-убийца" - какими только страшными эпитетами не наградили этого милейшего пса. А все из-за необычного выражения лица Мистера Бабза (Mr. Bubbs) – именно так зовут бедолагу. Смотрите на видео, что вытворяет этот пес.

Видео Мистера Бабза набирает популярность со страшной скоростью.

Пользователи сети назвали его своим новым любимцем и превратили в мем, хотя некоторых собачка испугала. Один из пользователей оставил забавный комментарий, суть которого сводится к тому, что хозяина Мистера Бабза в последний раз живым видели именно на этом видео.

"Если вы видите эту собаку, немедленно сообщите об этом в полицию", — написал он.

Однако большинство пользователей пришли в восторг и от видео, и от его центрального персонажа. Его уже нарекли "новым героем интернета".

"Это мое новое любимое видео", — заявил подписчик. "Это станет вирусным", — подтвердил другой.

Юзер под ником M Jin "выписал" ролику "свидетельство о рождении мема".

Хозяева Мистера Бабза также завели для него отдельный аккаунт в Instagram. За два дня на собаку-мем подписалось почти 20 тысяч человек.