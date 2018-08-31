Молдова отмечает День языка: аэропорт Кишинева подготовил сюрприз для всех

В Международном аэропорту Кишинева красиво поздравили жителей и гостей Молдовы с национальным праздником: что подготовили для пассажиров главной воздушной гавани страны?

По традиции ко Дню родного языка компания Avia Invest — администратор Международного аэропорта Кишинева — подготовила для жителей и гостей Молдовы приятные сюрпризы.

Все гости главной воздушной гавани страны смогли насладиться красочными пейзажами республики, которые демонстрировались на видеостене в терминале аэропорта и сопровождались стихами выдающихся молдавских поэтов.

Порадовали пассажиров и танцоры детского ансамбля Toporașii. Маленькие таланты в национальных костюмах исполнили традиционные зажигательные молдавские танцы, зарядив всех позитивными эмоциями.

Праздничные мероприятия в стране начался с официальных мероприятий. День родного языка отмечается в Молдове уже 29 раз. Верховный Совет нашей республики 31 августа 1989 года принял Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова.