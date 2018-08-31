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Молдова отмечает День языка: аэропорт Кишинева подготовил сюрприз для всех

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

В Международном аэропорту Кишинева красиво поздравили жителей и гостей Молдовы с национальным праздником: что подготовили для пассажиров главной воздушной гавани страны?

По традиции ко Дню родного языка компания Avia Invest — администратор Международного аэропорта Кишинева — подготовила для жителей и гостей Молдовы приятные сюрпризы. 

Президент Игорь Додон
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон: наша задача – сделать всё для сохранения языков и традиций в Молдове
Все гости главной воздушной гавани страны смогли насладиться красочными пейзажами республики, которые демонстрировались на видеостене в терминале аэропорта и сопровождались стихами выдающихся молдавских поэтов.

Порадовали пассажиров и танцоры детского ансамбля Toporașii. Маленькие таланты в национальных костюмах исполнили традиционные зажигательные молдавские танцы, зарядив всех позитивными эмоциями.

Праздничные мероприятия в стране начался с официальных мероприятий. День родного языка отмечается в Молдове уже 29 раз. Верховный Совет нашей республики 31 августа 1989 года принял Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова.

Теги:
сюрприз, праздник, День родного языка, Международный аэропорт Кишинева, Avia Invest, Молдова, Кишинев
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