Это шокирует: на рынке хотели купить кусок мяса, но оно начало двигаться - видео

Что произошло с этим мясом? Почему оно двигается? Ответ на этот вопрос - читайте ниже и смотрите видео!

В мышцах после смерти остается неиспользованный аденозинтрифосфат (АТФ), основной источник энергии в нашем организме. Все еще пока работает, но для его активации требуется сигнал нервной системы. Это может быть слабый источник электричества, здесь его роль выполняет соль.

Ионы натрия и калия в соли подключаются к биологической машине, дальше начинается каскад реакций. Внутренняя сторона мембраны нервной клетки несет отрицательный заряд и имеет так называемые ионные каналы, которые избирательно пропускают ионы хлора и натрия (не только их). Снаружи заряд положительный. Часть каналов при начале реакции открыта. При попадании в них и внутрь клетки положительно заряженные ионы натрия вызывают открытие следующих каналов.

В какой-то момент мембранный потенциал скачкообразно меняется — пошел сигнал мышцам. Впрочем, смотрите на видео.