Чтобы помнили: 79 лет назад началась Вторая мировая война

Война длилась 6 лет, в ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие потери понес СССР.

Крупнейшая и самая кровопролитная в истории человечества война, развязанная Германией, Италией и Японией, началась 1 сентября 1939 года.

В "кровавую мясорубку" было втянуто 61 государство. На территории 40 из них велись боевые действия. Народы СССР приняли на себя самые жестокие удары интервентов. Война длилась 6 лет. В ней погибло свыше 55 миллионов человек.

Наибольшие потери понес Советский Союз. Вторая мировая война является необычайно важным уроком для всего мира о необходимости соблюдения международного права. За будущее мира и мирного устройства нужно бороться еще тогда, когда не отгремели пушки.

А Победу СССР в этой кровавой бойне, нужно защищать. Чтобы помнили, чтобы не повторилась человеческая трагедия.