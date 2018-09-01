Горячие девушки-пилоты станцевали Kiki Challenge у движущегося самолета – видео

Даже пилотам иногда нужно отдохнуть от своих обязанностей и немного поразвлечься, порадовав пользователей Интернета

В Сети уже несколько месяцев все от мала до велика выкладывают ролики с танцами около движущейся машины – в этом суть известного Kiki Challenge. По правилам танцевать нужно под песню рэпера Дрейка "In My Feelings", в которой он признавался своей подруге Кики в любви, откуда и происходит название челленджа.

Однако известная мексиканская женщина-пилот Алехандра Манрикес решила пойти дальше – вместе со своей коллегой она станцевала прямо рядом с движущимся самолетом.

На видео видно, как дамы спускаются вниз по ступенькам, после чего снимающий все на камеру человек приводит самолет в движение и включает песню. После этого горячие мексиканки начинают танцевать.